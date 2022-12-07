«Выполняют волю своего хозяина»: депутат Госдумы о причинах неудавшегося госпереворота в ФРГ

Депутат Государственной думы от фракции «Справедливая Россия - За правду» Андрей Кузнецов в беседе со «Звездой» поделился мнением, что решения, которые на сегодняшний день принимает немецкое правительство, часто противоречат национальным интересам Германии. Парламентарий провел параллель с инцидентами на газопроводах «Северный поток».

«Получаете регулярно недорогой газ, благодаря этому растет экономика Германии, но власти делают все, чтобы не пускать газопровод. Дальше происходит инцидент - взрыв газопроводов, никто это полноценно не расследует, не принимаются никакие решения. Такое ощущение, что сегодня власти Германии - колониальная администрация. Их поставили руководить колонией, и они исполняют волю своего хозяина», - объяснил Кузнецов.

Политик также подчеркнул, что население Германии может попросту этого не замечать, и допустил, что в стране существуют некие силы, которые пытались препятствовать нынешней политике в стране.

«Хочу обратить внимание, что данные силы, по сообщениям прокуратуры ФРГ, пытались выходить на представителей РФ, но поддержки не нашли. Россия никогда не занимается вмешательством во внутренние дела европейских государств, все, что там происходит, - следствие политики руководителей этих государств», - резюмировал депутат.