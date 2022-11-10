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13 часов назад

Трамп считает, что США стали "большим жирным провалом" при демократах

ТАСС

НЬЮ-ЙОРК, 9 ноября. /ТАСС/. Экс-президент США Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты превратились в "большой жирный провал" при демократах и стали посмешищем для всего мира. Соответствующее заявление он сделал во вторник в интервью телеканалу NewsNation.

"Успех объединит нас. Наша страна потеряла уверенность в себе. Она потеряла свое обаяние. Она потеряла все. Наша страна сейчас - это большой жирный провал. Над нами смеются по всему миру", - сказал он.

Трамп при этом пообещал, что его предстоящее 18 ноября "большое объявление" осчастливит американцев, а также отметил, что некоторые люди уже "умоляют предоставить им работу", если он снова изберется на пост президента.

Как ожидается, 15 ноября Трамп объявит о намерении выдвигаться на пост президента США в 2024 году.

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