Американская рулетка: как выглядели казино в СССР

После прихода к власти большевиков все азартные заведения были закрыты или ушли в подполье. Во времена НЭПа власть немного ослабила гайки и разрешила продавать карты, вновь открылись игорные дома. Правда уже через несколько лет советское правительство вновь запретило все азартные игры, кроме лотерей и скачек.

Тем не менее, скучающие по азарту граждане находили другие способы развлечься. В курортных городах обжились шулеры, которые заманивали отдыхающих в мир карточных игр. Разогретые спиртным отпускники были готовы играть до последней копейки.

Казино вернулись в СССР в поздние годы перестройки. Первое казино в Советском Союзе, «Astoria Palace», открылось в Эстонской ССР весной 1989 года в гостинице «Palace» в Таллине. Второе казино было открыто в Москве 23 августа 1989 года в гостинице «Савой».