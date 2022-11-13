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3 часа назад

Американская рулетка: как выглядели казино в СССР

Александр Котлеткин

После прихода к власти большевиков все азартные заведения были закрыты или ушли в подполье. Во времена НЭПа власть немного ослабила гайки и разрешила продавать карты, вновь открылись игорные дома. Правда уже через несколько лет советское правительство вновь запретило все азартные игры, кроме лотерей и скачек.

1/13 Первое казино в Москве в гостинице "Савой", 1989 год
Фото: РИА Новости
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2/13 В гостинице "Ленинградская" открылось казино, 1990 год
Фото: РИА Новости
3/13 Американская рулетка в "Казино Москоу" - совместном предприятии фирмы "Модерн Геймс" из ФРГ и "Мосресторансервиса" в гостинице "Ленинградская", 1990 год
Фото: РИА Новости
4/13 Холл казино "Москва" в гостинице "Ленинградская" в Москве, 1990 год
Фото: РИА Новости
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5/13 Зал с игровыми автоматами в казино "Москва", 1990 год
Фото: РИА Новости
6/13 Президент компании Модерн Геймс (Modern Games, ФРГ) и один из учредителей казино в московской гостинице "Ленинградская" Ганс Питер Майер, 1990 год
Фото: РИА Новости
7/13 Один из залов казино "Москва", 1990 год
Фото: РИА Новости
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8/13 Вход в казино "Москва", 1990 год
Фото: РИА Новости
9/13 Крупье за работой в казино "Клуб N", 1991 год
Фото: РИА Новости
10/13 Посетители делают ставки для игры в рулетку в московском казино "Клуб Н", 1991 год
Фото: РИА Новости
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11/13 В баре казино в казино "Клуб N", 1991 год
Фото: РИА Новости
12/13 Основатель первого в СССР рублевого казино "Клуб N", генеральный директор фирмы игровых автоматов "Нивея" Игорь Балло, 1991 год
Фото: РИА Новости
13/13 Посетитель казино "Клуб №" за игральным автоматом, 1991 год
Фото: РИА Новости

Тем не менее, скучающие по азарту граждане находили другие способы развлечься. В курортных городах обжились шулеры, которые заманивали отдыхающих в мир карточных игр. Разогретые спиртным отпускники были готовы играть до последней копейки.

Казино вернулись в СССР в поздние годы перестройки. Первое казино в Советском Союзе, «Astoria Palace», открылось в Эстонской ССР весной 1989 года в гостинице «Palace» в Таллине. Второе казино было открыто в Москве 23 августа 1989 года в гостинице «Савой».

Как играли в азартные игры в позднем СССР – в галерее «Рамблера».

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