Водитель самосвала, раздавившего такси в Москве, попросил в суде прощения у всех

Водитель самосвала Вячеслав Пивовар, раздавивший накануне автомобиль такси в центре Москвы, попросил в суде прощения. Об этом сообщает РИА Новости. "Я искренне каюсь перед всеми за свои деяния, прошу перед Богом простить меня. Я хочу покаяться перед всеми родными за свои деяния, я не хотел этого", - приводит агентство слова Пивовара. ДТП с участием самосвала, автомобиля такси и автобуса произошло утром 2 ноября на улице 1905 года. От удара легковая машина оказалась раздавленной, ее водитель и пассажирка погибли. Также постарадал один из пассажиров автобуса. Водитель грузовика скрылся с места происшествия, но в тот же день был задержан. По предварительным данным, причиной ДТП мог стать отказ тормозов.