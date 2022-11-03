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19 часов назад

Водитель самосвала, раздавившего такси в Москве, попросил в суде прощения у всех

Газета.Ru

Водитель самосвала Вячеслав Пивовар, раздавивший накануне автомобиль такси в центре Москвы, попросил в суде прощения. Об этом сообщает РИА Новости. "Я искренне каюсь перед всеми за свои деяния, прошу перед Богом простить меня. Я хочу покаяться перед всеми родными за свои деяния, я не хотел этого", - приводит агентство слова Пивовара. ДТП с участием самосвала, автомобиля такси и автобуса произошло утром 2 ноября на улице 1905 года. От удара легковая машина оказалась раздавленной, ее водитель и пассажирка погибли. Также постарадал один из пассажиров автобуса. Водитель грузовика скрылся с места происшествия, но в тот же день был задержан. По предварительным данным, причиной ДТП мог стать отказ тормозов.

Водитель самосвала, раздавившего такси в Москве, попросил в суде прощения у всех
Фото: Газета.RuГазета.Ru
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