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30 октября

Министр финансов Германии Линднер предложил начать добывать в стране газ методом фрекинга

Газета.Ru

Министр финансов Германии Кристиан Линднер предложил начать добывать в стране сланцевый газ методом гидравлического разрыва пласта (фрекинга), который в данный момент в ФРГ запрещен. Об этом он заявил в интервью в газетах редакционной группы Funke.

В Германии захотели добывать газ запрещенным методом
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Линднер отметил, что в Германии можно "добывать много газа без угрозы для питьевой воды". Глава Минфина ФРГ считает, что методом фрекинга можно пользоваться, соблюдая при этом все необходимые экологические предписания.

"Безответственно отказываться от этого метода из идеологических соображений", - считает он.

По словам Линднера, добыча газа возможна "на нескольких" месторождениях.

"Думаю, что через несколько лет мы сможем покрывать сравнительно большие потребности из собственных источников. Это было бы полезно ввиду того, что происходит в мире", - указал министр.

Ранее немецкое издание Handelsblatt сообщало, что немецкие предприниматели могут столкнуться с небывалой ранее волной сокращений на фоне энергетического кризиса в регионе.

Другое,Кристиан Линднер,
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