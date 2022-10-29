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3 часа назад

Как выглядит 18-летняя дочь Моники Беллуччи

Александр Котлеткин

Дева Кассель – дочь знаменитой супермодели Моники Беллуччи и актера Венсана Касселя. Девушка практически до недавнего времени пребывала в тени и появлялась лишь на семейных фотографиях. Сейчас же 18-летняя наследница Беллуччи готова побороться на подиуме со своей именитой матерью.

1/13 Дева Кассель – дочь знаменитой супермодели Моники Беллуччи и актера Венсана Касселя
Фото: Соцсети
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2/13 Девушка практически до недавнего времени пребывала в тени и появлялась лишь на семейных фотографиях
Фото: Соцсети
3/13 Сейчас же 18-летняя наследница Беллуччи готова побороться на подиуме со своей именитой матерью
Фото: Соцсети
4/13 Недавно Дева снялась в бюстгальтере для журнала The Glass Magazine
Фото: Соцсети
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5/13 Также девушка сотрудничает Dolce & Gabbana
Фото: Соцсети
6/13 В сентябре Дева прошлась по подиуму на показе бренда в откровенном наряде
Фото: Соцсети
7/13 Фанаты называют ее «Маленькая Моника» и сравнивают с мамой
Фото: Соцсети
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8/13 Между тем критики прогнозируют молодой модели прекрасное будущее
Фото: Соцсети
9/13 Например, Elle France прозвал Деву Кассель «новой музой итальянской моды»
Фото: Соцсети
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Недавно Дева снялась в бюстгальтере для журнала The Glass Magazine. Снимки появились у нее на странице в социальных сетях. Кассель попозировала в черном бюстгальтере, юбке, оформленной пайетками, и белой накидке с длинными шнурками и застежками.

Также девушка сотрудничает Dolce & Gabbana. В сентябре Дева прошлась по подиуму на показе бренда в откровенном наряде.

Фанаты называют ее «Маленькая Моника» и сравнивают с мамой. Между тем критики прогнозируют молодой модели прекрасное будущее. Например, Elle France прозвал Деву Кассель «новой музой итальянской моды».

Как выглядит дочь Моники Беллуччи – в галерее «Рамблера».

Фото,Венсан Кассель,Моника Беллуччи,
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