Как выглядит 18-летняя дочь Моники Беллуччи

Дева Кассель – дочь знаменитой супермодели Моники Беллуччи и актера Венсана Касселя. Девушка практически до недавнего времени пребывала в тени и появлялась лишь на семейных фотографиях. Сейчас же 18-летняя наследница Беллуччи готова побороться на подиуме со своей именитой матерью.

1/13 Дева Кассель – дочь знаменитой супермодели Моники Беллуччи и актера Венсана Касселя Фото: Соцсети Листайте дальше, чтобы пропустить рекламу 2/13 Девушка практически до недавнего времени пребывала в тени и появлялась лишь на семейных фотографиях Фото: Соцсети 3/13 Сейчас же 18-летняя наследница Беллуччи готова побороться на подиуме со своей именитой матерью Фото: Соцсети 4/13 Недавно Дева снялась в бюстгальтере для журнала The Glass Magazine Фото: Соцсети Листайте дальше, чтобы пропустить рекламу 5/13 Также девушка сотрудничает Dolce & Gabbana Фото: Соцсети 6/13 В сентябре Дева прошлась по подиуму на показе бренда в откровенном наряде Фото: Соцсети 7/13 Фанаты называют ее «Маленькая Моника» и сравнивают с мамой Фото: Соцсети Листайте дальше, чтобы пропустить рекламу 8/13 Между тем критики прогнозируют молодой модели прекрасное будущее Фото: Соцсети 9/13 Например, Elle France прозвал Деву Кассель «новой музой итальянской моды» Фото: Соцсети 10/13 Листайте дальше, чтобы пропустить рекламу 11/13 12/13 13/13

Недавно Дева снялась в бюстгальтере для журнала The Glass Magazine. Снимки появились у нее на странице в социальных сетях. Кассель попозировала в черном бюстгальтере, юбке, оформленной пайетками, и белой накидке с длинными шнурками и застежками.

Также девушка сотрудничает Dolce & Gabbana. В сентябре Дева прошлась по подиуму на показе бренда в откровенном наряде.

Фанаты называют ее «Маленькая Моника» и сравнивают с мамой. Между тем критики прогнозируют молодой модели прекрасное будущее. Например, Elle France прозвал Деву Кассель «новой музой итальянской моды».