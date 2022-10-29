Как выглядит 18-летняя дочь Моники Беллуччи

Дева Кассель – дочь знаменитой супермодели Моники Беллуччи и актера Венсана Касселя. Девушка практически до недавнего времени пребывала в тени и появлялась лишь на семейных фотографиях. Сейчас же 18-летняя наследница Беллуччи готова побороться на подиуме со своей именитой матерью.
Недавно Дева снялась в бюстгальтере для журнала The Glass Magazine. Снимки появились у нее на странице в социальных сетях. Кассель попозировала в черном бюстгальтере, юбке, оформленной пайетками, и белой накидке с длинными шнурками и застежками.
Также девушка сотрудничает Dolce & Gabbana. В сентябре Дева прошлась по подиуму на показе бренда в откровенном наряде.
Фанаты называют ее «Маленькая Моника» и сравнивают с мамой. Между тем критики прогнозируют молодой модели прекрасное будущее. Например, Elle France прозвал Деву Кассель «новой музой итальянской моды».
Как выглядит дочь Моники Беллуччи – в галерее «Рамблера».