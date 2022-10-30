Бомбоубежища и бункеры в разных странах мира

Из-за украинского кризиса во всем мире начали вновь думать о необходимости бомбоубежищ и бункеров. В России говорят об опасности теракта с использованием «грязной бомбы» со стороны Украины. За границей боятся перерастания текущего международного кризиса в Третью мировую войну. В условиях угрозы ядерного конфликта, единственным способом защитить мирное население является его укрытие в специальных бомбоубежищах и бункерах.

По данным проверки Счетной палаты на 2017 год в России насчитывалось 16 270 различных специальных защитных сооружений.