Бомбоубежища и бункеры в разных странах мира

Из-за украинского кризиса во всем мире начали вновь думать о необходимости бомбоубежищ и бункеров. В России говорят об опасности теракта с использованием «грязной бомбы» со стороны Украины. За границей боятся перерастания текущего международного кризиса в Третью мировую войну. В условиях угрозы ядерного конфликта, единственным способом защитить мирное население является его укрытие в специальных бомбоубежищах и бункерах.
По данным проверки Счетной палаты на 2017 год в России насчитывалось 16 270 различных специальных защитных сооружений.
Интерьер каждого бомбоубежища отличается. В нем должны быть нары для сна и отдыха, запас продуктов, воды, медицинских препаратов. Так же в бункере должна работать система вентиляции, отопление, канализация и другие вспомогательные службы. Как выглядят бомбоубежища в разных странах мира – в галерее «Рамблера».