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1 час назад

Бомбоубежища и бункеры в разных странах мира

Александр Котлеткин

Из-за украинского кризиса во всем мире начали вновь думать о необходимости бомбоубежищ и бункеров. В России говорят об опасности теракта с использованием «грязной бомбы» со стороны Украины. За границей боятся перерастания текущего международного кризиса в Третью мировую войну. В условиях угрозы ядерного конфликта, единственным способом защитить мирное население является его укрытие в специальных бомбоубежищах и бункерах.

1/18 Фельдшерский пункт в бомбоубежище в центре Москвы
Фото: РИА Новости
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2/18 Комплектация бомбоубежища в центре Москвы
Фото: РИА Новости
3/18 Пункт управления в бомбоубежище в центре Москвы
Фото: РИА Новости
4/18 "Королевский" бункер 70 лет назад принадлежавший Савойской династии
Фото: globallookpress.com
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5/18 "Королевский" бункер 70 лет назад принадлежавший Савойской династии
Фото: globallookpress.com
6/18 "Королевский" бункер 70 лет назад принадлежавший Савойской династии
Фото: globallookpress.com
7/18 Заброшенное ядерное бомбоубежище во Флориде
Фото: globallookpress.com
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8/18 Заброшенное ядерное бомбоубежище во Флориде
Фото: globallookpress.com
9/18 Заброшенное ядерное бомбоубежище во Флориде
Фото: globallookpress.com
10/18 Бомбоубежище Denis на Петровском холме в Брно
Фото: globallookpress.com
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11/18 Бомбоубежище Denis на Петровском холме в Брно
Фото: globallookpress.com
12/18 Бомбоубежище Denis на Петровском холме в Брно
Фото: globallookpress.com
13/18 Бункер Джона Кеннеди на Арахисовом острове
Фото: Zuma\TACC
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14/18 Бункер Джона Кеннеди на Арахисовом острове
Фото: Zuma\TACC
15/18 Бункер Джона Кеннеди на Арахисовом острове
Фото: Zuma\TACC
16/18  Бункер Soratte в Риме
Фото: Zuma\TACC
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17/18 Бункер Soratte в Риме
Фото: EPA\TACC
18/18 Бункер Soratte в Риме
Фото: EPA\TACC

По данным проверки Счетной палаты на 2017 год в России насчитывалось 16 270 различных специальных защитных сооружений.

Интерьер каждого бомбоубежища отличается. В нем должны быть нары для сна и отдыха, запас продуктов, воды, медицинских препаратов. Так же в бункере должна работать система вентиляции, отопление, канализация и другие вспомогательные службы. Как выглядят бомбоубежища в разных странах мира – в галерее «Рамблера».

Фото,Счетная палата,
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