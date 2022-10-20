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1 час назад

В России создали цифровой двойник Земли с искусственным обществом

Газета.Ru

Российские ученые совместно с китайскими коллегами создали цифровой двойник Земли с искусственным обществом, об этом «Газете.Ru» рассказал директор Центрального экономико-математического института Российской академии наук (ЦЭМИ РАН) Альберт Бахтизин.

В России создали цифровой двойник Земли
Фото: Газета.RuГазета.Ru

«Наш международный коллектив, включающий исследователей из России (ЦЭМИ РАН, МГУ и ГАУГН) и КНР, построил демографическую модель для всего мира (193 стран — членов ООН), позволяющую получать долгосрочные прогнозы численности населения. Для расчетов использовался один из мощнейших суперкомпьютеров в мире — «Млечный путь», расположенной в Гуанчжоу. Построенная нами модель является цифровым двойником планеты и представляет собой искусственное общество», — рассказал Бахтизин.

По его словам, для настройки и калибровки модели использовался широкий спектр статистических источников, например, данные ООН и Всемирного банка.

«Наша модель предусмотрела несколько демографических сценариев, в том числе деурбанизацию общества и снижение миграционных потоков между странами. Кроме того, одна из ее версий включала в себя экономический блок, рассматривающий более 100 стран мира. В ходе апробации разработанного инструмента были рассчитаны последствия различных вариантов торговых конфликтов между Китаем, США и Россией, а также остальным миром», — отметил Бахтизин.

Подробнее о российско-китайской модели расчета численности населения планеты к 2100 году — в интервью «Газете.Ru».

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