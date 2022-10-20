В России создали цифровой двойник Земли

«Наша модель предусмотрела несколько демографических сценариев, в том числе деурбанизацию общества и снижение миграционных потоков между странами. Кроме того, одна из ее версий включала в себя экономический блок, рассматривающий более 100 стран мира. В ходе апробации разработанного инструмента были рассчитаны последствия различных вариантов торговых конфликтов между Китаем, США и Россией, а также остальным миром», — отметил Бахтизин.