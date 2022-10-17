Что известно о крушении Су-34 в Ейске

Российский бомбардировщик Су-34 упал на жилой дом в Ейске. В Минобороны России сообщили, что экипаж успел катапультироваться.ТАСС собрал главное о происшествии на данный момент.Российский бомбардировщик Су-34 упал на жилой дом, по словам очевидцев, горит с первого по девятый этаж. По предварительным данным, повреждены 15 квартир. Самолет потерпел крушение при наборе высоты, сообщили в Минобороны России. Причиной крушения самолета стало возгорание одного из двигателей при взлете. Экипаж успел катапультироваться. Во дворе одного из жилых кварталов произошло возгорание топлива самолета. В экстренных службах сообщили, что площадь пожара составляет 2 тыс. кв. м. Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев выехал на место ЧП. В экстренных службах города собщили, что Су-34 упал в 10 км от контрольной точки аэродрома, на его борту сработал аварийный радиомаяк.