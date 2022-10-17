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4 часа назад

Что известно о крушении Су-34 в Ейске

ТАСС

Российский бомбардировщик Су-34 упал на жилой дом в Ейске . В Минобороны России сообщили, что экипаж успел катапультироваться.

Что известно о крушении Су-34 в Ейске
Фото: ТАССТАСС
ТАСС собрал главное о происшествии на данный момент.
  • Российский бомбардировщик Су-34 упал на жилой дом, по словам очевидцев, горит с первого по девятый этаж.
  • По предварительным данным, повреждены 15 квартир.
  • Самолет потерпел крушение при наборе высоты, сообщили в Минобороны России.
  • Причиной крушения самолета стало возгорание одного из двигателей при взлете.
  • Экипаж успел катапультироваться.
  • Во дворе одного из жилых кварталов произошло возгорание топлива самолета.
  • В экстренных службах сообщили, что площадь пожара составляет 2 тыс. кв. м.
  • Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев выехал на место ЧП.
  • В экстренных службах города собщили, что Су-34 упал в 10 км от контрольной точки аэродрома, на его борту сработал аварийный радиомаяк.
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