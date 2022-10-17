В Госдуме прокомментировали возможность введения Сербией антироссийских санкций

«Мы не можем полностью исключить такую ситуацию, хотя и президент [Сербии Александр] Вучич и все политическое руководство Сербии всегда говорило, что ближе России по духу и как союзника у них нет», — подчеркнул парламентарий.

По словам депутата, Сербию окружают недружественные России государства. Однако если Белград присоединится к санкционной политике, то это будет самым последним шагом, на который решатся власти страны, добавил Белик. «Посмотрим, как будут развиваться события, но в любом случае, если это даже произойдет, мы должны понимать, что на самом деле будет сделано при нахождении дула у виска у сербов, в другом случае они на это никогда не пойдут», — резюмировал парламентарий.