Вице-премьер Сербии призвала будущий кабмин принять решение по санкциям против РФ

Вице-премьер и министр горного дела и энергетики Сербии Зорана Михайлович выступила с мнением, что будущий состав правительства страны должен принять решение по вопросу санкций в отношении России ради членства в ЕС, сообщает РИА "Новости". Формирование нового кабинета министров Сербии во главе с нынешним премьером Аной Брнабич будет сформировано по итогам парламентских выборов 3 апреля. Михайлович напомнила о том, что "Сербия отреагировала в ООН" и поддержала резолюции, которые осуждают действия России на Украине и решения о новых территориях. "Мы должны сказать, поддерживаем ли это или нет", - приводит пресс-служба ее слова. Она отметила, что если страна хочет членства в ЕС, то следует подумать о "следующем шаге" и о о месте Сербии в следующие 50 лет на фоне перемены геополитических условий в мире. Ранее сообщалось, что западные страны оказывают давление на Сербию, чтобы она присоединилась к санкциям в отношении РФ. Сербия является единственным кандидатом на вступление в ЕС, который до сих пор не ввел антироссийские ограничения.