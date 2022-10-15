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15 часов назад

В Киеве рассказали об антидроновом куполе над важными объектами города

News.ru

Советник городского главы Киева Юрий Зозуля сообщил, что особо важные объекты инфраструктуры столицы фрагментарно защищены антидроновым куполом. Заявление чиновника прозвучало в эфире телеканала ТСН. По словам Зозули, в настоящее время власти города вместе со специалистами НАТО работают над расширением щита.

В Киеве рассказали об антидроновом куполе над важными объектами города
Фото: соцсетисоцсети

Особо важные объекты охраняются антидроновыми системами. Она раскидана как мобильная связь — по сотам, берутся особо важные объекты, для нас сейчас это электростанции, гидроэлектростанции. Дрон-купол уже частично существует в Киеве, и каждый день где-то проявляется элемент антидроновой защиты, — сказал советник.

Он пояснил, что ударные дроны не предназначены для перехвата других беспилотников, их функционал ограничен контролем периметра территории и отдельного транспорта, который может представлять угрозу на дамбах. Зозуля подчеркнул, что развитие этой системы защиты полностью зависит от финансирования, для ее полноценного внедрения требуются десятилетия. При этом власти Киева надеются получить полноценный купол примерно за два года. Профинансировать систему вызвалась компания Dragon Fly.

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Ранее глава Киевской областной военной администрации Алексей Кулеба сообщил, что несколько дронов-камикадзе нанесли удар по Белой Церкви под Киевом. Он отметил, что нападение произошло ночью, при этом шесть снарядов попали в здание, после чего произошли взрывы.

В свою очередь издание «ПолитРоссия» со ссылкой на Politico сообщало, что новое оружие РФ, которое похоже на иранские беспилотники «Шахед», или российские дроны-камикадзе «Герань-2», может стать серьезной проблемой для США и Украины. Ранее такие БПЛА стали замечать в небе над Украиной. По данным американского издания, украинские военные опасаются, что им нечего будет противопоставить данным беспилотникам.

Другое,НАТО,
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