Увеличение запаса вооружений и поддержка Украины. О чем договорились министры обороны НАТО

БРЮССЕЛЬ, 13 октября. /ТАСС/. Министры обороны 30 стран НАТО провели в Брюсселе плановое двухдневное заседание, в центре повестки которого был конфликт на Украине и связанные с ним проблемы. Как заявил в четверг на пресс-конференции по итогам встречи генсек НАТО Йенс Столтенберг, министры обороны договорились продолжить поддержку Украины столько, сколько понадобится. В частности, с этой целью они решили увеличить запасы вооружений альянса.

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По словам Столтенберга, главы Минобороны стран НАТО решили также усилить меры безопасности критически важной энергетической инфраструктуры после диверсии на "Северных потоках".

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Большинство вопросов на пресс-конференции генсека НАТО касались "ядерной угрозы" на фоне конфликта на Украине. Столтенберг, отвечая на них, заявил, что обстоятельства, при которых Североатлантический альянс может применить ядерное оружие, "чрезвычайно отдаленные". При этом он подчеркнул, что НАТО внимательно будет следить за предстоящими ядерными учениями России.

Помощь Украине

По словам Столтенберга, "главным посланием" встречи министров обороны стал призыв к союзникам предоставлять Украине военную поддержку столько, сколько понадобится. В частности, по его словам, страны НАТО поставят Киеву оборудование для борьбы с беспилотными летательными аппаратами (БПЛА) российского производства. Столтенберг отметил, что сотни "глушилок" беспилотников помогут вывести из строя в том числе БПЛА российского производства, а также защитить критически важную инфраструктуру Украины.

Кроме того, НАТО обеспечит Украину всем необходимым для ведения боевых действий предстоящей зимой. "Мы также предоставляем топливо, зимнюю одежду и медикаменты в рамках всеобъемлющего пакета помощи [Украине]", - добавил он.

Увеличение запасов вооружений

Министры обороны стран Североатлантического альянса договорились увеличить запасы вооружений, боеприпасов и оборудования, чтобы среди прочего продолжать поддерживать Украину, заявил Столтенберг. "Сегодня мы приняли решение увеличить запасы вооружений, боеприпасов и оборудования для усиления наших возможностей и ускорения процесса оборонного планирования НАТО, чтобы обеспечить промышленность долгосрочным спросом, необходимым для увеличения производства", - сказал он.

Кроме того, министры обороны НАТО решили увеличить численность сил сверхбыстрого реагирования в восточной части блока. Теперь, по словам Столтенберга, "в восточной части альянса [дислоцировано] больше войск, включая восемь боевых групп от Балтийского моря до Черного моря, которые могут быть быстро увеличены до размера бригады".

Защита энергетической инфраструктуры

Министры обороны стран НАТО решили усилить меры безопасности критически важной энергетической инфраструктуры после диверсии на "Северных потоках", сообщил Столтенберг. Альянс с повышенным внимаем следит за Балтийским и Северным морями и удвоили свое военно-морское присутствие в их водах, добавил он.

Столтенберг указал, что страны альянса "наращивают обмен разведывательными данными и усиливают наблюдение во всех сферах: от космоса до подводных объектов". Эксперты НАТО проведут в этом году первую встречу, чтобы детально обсудить сотрудничество в этом направлении, отметил генсек.

26 сентября были зафиксированы беспрецедентные разрушения на трех нитках "Северного потока - 1" и "Северного потока - 2". Шведские сейсмологи зарегистрировали два взрыва на маршрутах залегания газопроводов. После этого следователи ФСБ России возбудили уголовное дело об акте международного терроризма в связи с произошедшими взрывами.

13 октября вице-премьер РФ Александр Новак сообщил, что Россия пока не получала разрешений на допуск к расследованию аварий на "Северных потоках".

Ядерная угроза

Отвечая на многочисленные вопросы журналистов о потенциальной ядерной угрозе на фоне конфликта на Украине, генсек НАТО заявил, что обстоятельства, при которых Североатлантический альянс может применить ядерное оружие, "чрезвычайно отдаленные". НАТО будет сохранять бдительность и внимательно следить за новыми ядерными учениями России, добавил он, подчеркнув при этом, что альянс знает, что эти учения плановые и ежегодные.

Ранее на пресс-конференции в преддверии заседания министров обороны стран альянса 12-13 октября в Брюсселе Столтенберг сказал, что НАТО не видит признаков того, что Россия намерена применить ядерное оружие, но продолжает внимательно наблюдать за объектами ядерной военной инфраструктуры РФ.