Сенатор Джабаров: Боррель признал, что НАТО обманывало Россию

«Господин Боррель — известный лжец, но даже он был вынужден признать, что НАТО обманывало Россию, также как нас обманули в начале 90-х годов, сначала при Горбачеве, потом при Ельцине. События последних нескольких лет показали, что нам безбожно врали», — сказал Джабаров. Он добавил, что противостояние НАТО и России по сути вышло в финальную стадию.