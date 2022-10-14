Сенатор Джабаров: Боррель признал, что НАТО обманывало Россию

Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель фактически признал правоту России, подтвердив, что НАТО обманывало Россию. Об этом заявил первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров в комментарии «Вместе-РФ».
Боррель 12 октября признал, что НАТО могло не выполнить ряд обещаний, данных России, однако это не оправдывает начало военных действий на Украине.
«Господин Боррель — известный лжец, но даже он был вынужден признать, что НАТО обманывало Россию, также как нас обманули в начале 90-х годов, сначала при Горбачеве, потом при Ельцине. События последних нескольких лет показали, что нам безбожно врали», — сказал Джабаров. Он добавил, что противостояние НАТО и России по сути вышло в финальную стадию.
Джабаров заявил, что испанец Боррель представляет страну, которой управлял почти 40 лет «фашистский диктатор Франко». «Не ему судить о России, ее поведении и о том, как ей защищать свою независимость», — подчеркнул сенатор.