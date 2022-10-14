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14 часов назад

Захарова прокомментировала заявление Борреля, сравнившего Европу с садом

ТАСС

МОСКВА, 13 октября. /ТАСС/. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова указала верховному представителю ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепу Боррелю, который сравнил Европу с садом, что он появился за счет варварского отношения к разграблению остального мира, который европейский дипломат соотнес с джунглями.

"Продолжу аналогию - европейский садовник находится в вегетативном состоянии, - написала она в четверг в своем Telegram-канале, комментируя соответствующее заявление главы европейской дипломатии. - А теперь серьезно. "Сад" построен Европой за счет варварского отношения к разграблению "джунглей". Боррель не мог сказать лучше: самая благополучная система, созданная в Европе, своими корнями питалась от колоний, которые безжалостно угнетала".

Дипломат подчеркнула, что именно эта логика сегрегации и философия превосходства легли в основу фашизма и нацизма. "А мировая война ХХ века, которая состояла из двух частей, началась со стремления Германии "восстановить справедливость" и переделить европейские колонии, которые ей не достались. Именно для того, чтобы зажить такой же благополучной сытой жизнью эксплуататоров, какой жила родина Борреля - Испания, а также Франция, Британия, Португалия", - добавила она.

Позже официальный представитель МИД РФ прокомментировала и высказывание главы евродипломатии относительно ядерного оружия. "Последние заявления Борреля про ядерные удары подтверждают, что этот "садовник" отъехал в "джунгли", - написала Захарова.

В четверг Боррель, разъясняя внешнеполитическую идею объединения, сравнил Европу с садом, а весь остальной мир - с джунглями, которые могут совершить вторжение в этот сад, если не поддерживать с ними диалог. Также Боррель заявил, что Запад даст мощный военный ответ на якобы возможное применение Россией ядерного оружия против Украины, он не будет ядерным.

Другое,Мария Захарова,МИД России,ЕС,
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