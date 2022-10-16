Затмить отца: как выглядит внебрачный сын Арнольда Шварценеггера

Джозеф Баэна – американский актер, бодибилдер и агент по продаже недвижимости. Джозеф является внебрачным сыном Арнольда Шварценеггера и его домработницы Милдред Баена. Правда о интрижке звезды Голливуда с прислугой раскрылась лишь в 2010 году и разрушила семью актера. Известно, что Арнольд сам рассказал своей жене Марии Шрайвер о внебрачном сыне.

1/13 О внешней схожести «железного Арни» и его отпрыска уже пишут в журналах, и даже самые взыскательные поклонники Шварценеггера называют именно Джо его наследником Фото: Legion media\Соцсети Листайте дальше, чтобы пропустить рекламу 2/13 Арнольд Шварценеггер в молодости и его сын Джозеф Баэна сейчас Фото: Legion media\Соцсети 3/13 Арнольд Шварценеггер в фильме «Геркулес в Нью-Йорке», 1970 год Фото: legion-media.ru 4/13 Джо Баэна также, как и его отец увлекается бодибилдингом Фото: Соцсети Листайте дальше, чтобы пропустить рекламу 5/13 Домработница Милдред Баена и ее семья Фото: Соцсети 6/13 Джо Баэна отличается позитивным взглядом на вещи, чем напоминает отца Фото: Соцсети 7/13 Баэна взял фамилию матери, так как хочет достичь успеха с помощью своего таланта и упорства Фото: Соцсети Листайте дальше, чтобы пропустить рекламу 8/13 «Железного Арни» иногда помогает сыну с тренировками Фото: Соцсети 9/13 Несмотря на сложное прошлое у них довольно хорошие отношения в настоящем Фото: Соцсети 10/13 Джо Баэна сейчас пробует себя в кинокарьере Фото: Соцсети Листайте дальше, чтобы пропустить рекламу 11/13 Он уже снялся в нескольких малобюджетных фильмах Фото: Соцсети 12/13 Внебрачный сын Шварценеггера недавно появился на обложке мужского журнала Men's Health Фото: Соцсети 13/13 Кто знает, может быть именно Джо, займет место постаревшего Арни в следующем сиквеле «Терминатора» Фото: Соцсети

Конечно же, история о незаконнорожденном ребенке бывшего губернатора Калифорнии стала сенсацией в СМИ. Дом Милтред и Джозефа был постоянно осажден прессой и зеваками, которые приставали к членам их семьи с расспросами. В конце концов, им даже пришлось уехать в Техас, где они какое-то время прятались от назойливых журналистов и папарацци у своих родственников.

При этом, когда наконец вскрылась правда об отцовстве Шварценеггера, сам Джо был в восторге.

«Бабушка Джозефа осторожно сказала ему, что его отец – Арнольд Шварценеггер. На что Джо восхищенно воскликнул: «Блин, вот это реально круто!» - вспоминала впоследствии его мать Милдред Баена.

Близкие и друзья Джозефа отмечают, что, несмотря на пережитые в детстве невзгоды, ему удалось сохранить позитивный взгляд на вещи. Этой чертой молодой Баэна, крайне напоминает своего отца. И не только ей! О внешней схожести «железного Арни» и его отпрыска уже пишут в журналах, и даже самые взыскательные поклонники Шварценеггера называют именно Джо его наследником.

При этом молодой человек не стремится обустроить жизнь благодаря своему происхождению. Баэна принципиально не использует прославленную фамилию отца, так как хочет достичь успеха с помощью своего таланта и упорства. Кто знает, может быть именно Джо, займет место постаревшего Арни в следующем сиквеле «Терминатора». Тем более, что звездный отец не отрекся от сына и всегда готов дать мудрый совет.