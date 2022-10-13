Яровая заявила, что резолюция ГА ООН демонстрирует подчинение и зависимость от шантажа США

МОСКВА, 13 октября. /ТАСС/. Резолюция Генассамблеи ООН по референдумам в новых субъектах РФ стала демонстрацией подчинения и зависимости от шантажа и диктата США. Такое мнение в четверг высказала вице-спикер Госдумы Ирина Яровая, комментируя заявления президента США Джо Байдена о том, что резолюция с отказом признавать референдумы в Донецкой и Луганской народных республиках, Херсонской и Запорожской областях стала демонстрацией единства мира в неприятии действий России на Украине.

"Это иллюстрация не свободной позиции, а демонстрация подчинения и зависимости от шантажа и диктата США", - заявила журналистам Яровая.

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Она добавила, что суверенитет сегодня стал привилегией, доступной не всем странам "из-за агрессивной политики США и грубого вмешательства в политику других стран". "Однополярный мир - это изначально опасная идеология подчинения, чудовищного национального превосходства, которая и породила нацизм на Украине, насаждает русофобию и создает угрозы безопасности в мире", - подчеркнула Яровая.

По ее словам, тот факт, что "США клонируют свои военные биолаборатории и готовят человечеству страшные угрозы", не оставляет сомнений в том, что цели американской внешней политики "опасны для всех стран мира". "Включая тех, кто сегодня послушно им подчиняется и тем самым поощряет еще более опасные амбиции с их стороны, ставя народы под угрозу новых алчных проектов Пентагона", - отметила Яровая.

При этом, подчеркнула вице-спикер Госдумы, важно, что в ООН все же "сохраняется и здравый смысл, самостоятельная позиция многих стран, стремление к равной и неделимой безопасности и суверенитету, предлагаемые Россией".