В Бельгии прокомментировали удары по инфраструктуре Украины

Удары, нанесенные Россией по инфраструктуре в Киеве и других регионах Украины, являются неприемлемой эскалацией. Об этом в Twitter заявил премьер-министр Бельгии Александр де Кроо.
«Бомбардировка Киева и гражданских объектов во многих других города [Украины] — акт предосудительной агрессии со стороны России. Это неприемлемая эскалация насилия, которая укрепляет решимость Бельгии поддерживать народ Украины и его мужественную борьбу за свободную и суверенную нацию», — написал политик.
Ранее глава европейской дипломатии Жозеп Боррель осудил ракетные удары, которым подверглись украинские города, в том числе Киев, утром в понедельник, 10 октября. Он также пообещал, что Киев получит дополнительную военную поддержку со стороны ЕС. По словам дипломата, помощь уже в пути.
Утром 10 октября в разных частях Киева прогремели взрывы. Ракетные удары были зафиксированы в Киевской области, а также в городах Хмельницкий, Тернополь и Днепр. Кроме того, весь Харьков остался без электричества после ударов по городу. После этого стало известно, что президент Украины Владимир Зеленский договорился с канцлером Германии Олафом Шольцем о срочной встрече G7.