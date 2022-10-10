В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+8° в 
USD 61.25EUR 59.98
Войти в почту
42 минуты назад

Оператор железных дорог Украины сообщил об обрыве контактной сети на западе страны

Газета.Ru

Оператор железных дорог Украины, "Укрзализныця", сообщил об остановке поездов по всему западу страны из-за обрыва контактной сети, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на Telegram-канал компании. "Укрзализныця" предупреждает о возможности задержки поездов западного направления в связи с повреждением контактной сети. Резервные тепловозы уже готовятся обеспечить непрерывное движение", - указано в сообщении. Ранее издание "Страна.UA" сообщило о взрывах в городе Ивано-Франковск на Западной Украине. Президент Украины Владимир Зеленский сообщил о воздушной тревоге по всей стране. По данным советника главы министерства внутренних дел Украины Антона Геращенко, удары пришлись в Киеве по Владимирской улице, где находится офис Службы безопасности Украины. Кроме того, приходят сообщения об ударах по Полтаве, Харькову и Львову.

Оператор железных дорог Украины сообщил об обрыве контактной сети на западе страны
Фото: Газета.RuГазета.Ru
Другое,Антон Геращенко,Владимир Зеленский,Укрзализныця,СБУ,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители