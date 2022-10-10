Оператор железных дорог Украины сообщил об обрыве контактной сети на западе страны

Оператор железных дорог Украины, "Укрзализныця", сообщил об остановке поездов по всему западу страны из-за обрыва контактной сети, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на Telegram-канал компании. "Укрзализныця" предупреждает о возможности задержки поездов западного направления в связи с повреждением контактной сети. Резервные тепловозы уже готовятся обеспечить непрерывное движение", - указано в сообщении. Ранее издание "Страна.UA" сообщило о взрывах в городе Ивано-Франковск на Западной Украине. Президент Украины Владимир Зеленский сообщил о воздушной тревоге по всей стране. По данным советника главы министерства внутренних дел Украины Антона Геращенко, удары пришлись в Киеве по Владимирской улице, где находится офис Службы безопасности Украины. Кроме того, приходят сообщения об ударах по Полтаве, Харькову и Львову.