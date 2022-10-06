Высказывания Илона Маска об Украине объяснили

Бизнесмен Илон Маск вряд ли искренен в своих заявлениях об Украине и России. В разговоре с «Лентой.ру» политолог-американист Рафаэль Ордуханян допустил, что это может быть жестом против либеральной администрации США, с которой у бизнесмена давнее противостояние.

Предприниматель из США Илон Маск в своем аккаунте в Twitter объяснил американскому сенатору Линдси Грэму, который ранее выступил с критикой его плана мирного урегулирования, почему он не прав и указал на то, что большинство жителей восточной части Украины — русские, которые отдают свое предпочтение России.

«Здесь не нужно лишних иллюзий: Маск — человек своей системы и своей страны, — подчеркнул Ордуханян. — Его заявления не имеют к нам никакого отношения. У Маска есть большая обида на нынешнюю либеральную администрацию, также у него существует конфликт с тем же с другим предпринимателем Марком Цукербергом. Это видно».

Маск, по словам политолога, является апологетом консервативных ценностей, что прослеживается в его высказываниях. Вместе с тем необходимо понимать, что, в первую очередь, он бизнесмен. Его риторика может измениться, как только упадет капитализация компании.

«Тем более он достаточно однозначно высказывался в поддержку Украины. Маск — экстравагантный, талантливый пиарщик, — уверен собеседник «Ленты.ру». — Мы можем только гадать о его планах, но не думаю, что он захочет построить политическую карьеру. Президентом он не станет никогда, потому что родился не в США, а должности сенатора или конгрессмена для него слишком мелкие».

Ордуханян заключил, что громкие высказывания бизнесмена не имеют ничего общего ни с политикой, ни с интересами любого из народов.