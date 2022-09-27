Медведев указал на «военный угар и наркотические сны» у властей Украины

Власти Украины находятся в «постоянном военном угаре с недолгими паузами на причудливые наркотические сны», заявил заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев в своем Telegram-канале.

Он указал на это, считая, что западные страны не будут вмешиваться в конфликт на Украине и реагировать аналогичным образом, если Россия «будет вынуждена применить самое грозное оружие против украинского режима». Медведев понадеялся, что Киев сможет осознать это, но признал, что это «почти нереально».

«Безопасность Вашингтона, Лондона, Брюсселя для НАТО гораздо важнее, чем судьба никому не нужной погибающей Украины. <…> Погибать в ядерном апокалипсисе заокеанские и европейские демагоги не собираются. А потому — проглотят использование любого оружия в текущем конфликте», — высказался зампред Совбеза.