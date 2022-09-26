Херсон отстает: В ЛНР, ДНР и Запорожье референдумы признаны состоявшимся

Плебисцит за вхождение в состав России признали состоявшимся в Луганской, Донецкой народных республиках и Запорожской области. На Херсонщине явка по итогам третьего дня голосования меньше 50%. По итогам третьего дня референдумы о присоединении к России признали состоявшимися в Донецкой, Луганской народных республиках, а также в Запорожской области. Явка в этих регионах превысила 50%, жители Херсонской области пока менее активны. ДОНЕЦКАЯ РЕСПУБЛИКА Передовиком голосования за вхождение в состав России стала Донецкая народная республика. По итогам третьего дня свой выбор уже сделали 77,12% избирателей. «Если считать в численном выражении, то это 1 202 855 человек», - озвучил промежуточные итоги глава ЦИК ДНР Владимир Высоцкий. Центризбиркомы: референдумы в ЛНР и ДНР признаны состоявшимися Плебисцит проводится под постоянными обстрелами со стороны украинских военных. Так, по Горловке было выпущено 14 снарядов: пять снарядов «натовского» калибра 155 миллиметров и девять снарядов калибром 152 миллиметра. Под обстрел попала группа избирательной комиссии. «В Горловке во время организации голосования наша группа попала под обстрел ВСУ. Благодаря профессионализму и опыту сотрудника полиции страшного удалось избежать. Но наша коллега и полицейский через время обратились за медицинской помощью», - заявил председатель ЦИК ДНР Владимир Высоцкий. Зеленский: После референдумов станет невозможным вести переговоры с РФ Продолжались обстрелы и других населенных пунктов, а также районов Донецка. Всего за минувшие сутки ранения получили пять мирных граждан. В украинских СМИ и телеграм-каналах распространяется фейк о том, что документы о вхождении ДНР в состав России подписаны еще в начале сентября, а сам референдум проводится для галочки. «Они (киевские власти, - прим. НСН) прекрасно видят, как голосуют люди, как проходит референдум, они понимают, что уже ничего не могут сделать, потому распространяют эту наглую ложь. Они бьются в истерике, они пытаются нас запугать, но у них ничего не получится, волю наших граждан не остановить», - опроверг слухи Владимир Высоцкий. Глава ДНР Денис Пушилин заявил, что иностранные наблюдатели не фиксируют нарушения при проведении плебисцита. «По той информации, которая у меня есть, ими не зафиксировано никаких нарушений, всё абсолютно легитимно, и, это, конечно же, для нас понятно, но сейчас это становится понятно и для тех наблюдателей, которые присутствуют и всё фиксируют. Порой они даже сами удивлены, насколько здесь всё демократично происходит» - сказал Пушилин. Блинкен: Республики Донбасса, Херсонскую и Запорожскую области не признают частью России ЛУГАНСКАЯ РЕСПУБЛИКА Жители ЛНР оказались по итогам третьего дня голосования на втором месте по явке. Свой выбор уже сделали 76,09% избирателей. «По итогам трёх дней проведения референдума по вопросу вхождения ЛНР в состав РФ явка составила 76,09%. Лидером по явке стал Луганск, где она составила 80,99% от всех избирателей. Самая минимальная явка в Троицком районе – 66,15%», - сообщили в республиканской ЦИК. Голландская журналистка-наблюдатель в ЛНР боится возвращаться домой Регион также подвергается обстрелам со стороны украинских военных. В ночь на 25 сентября по Рубежному были выпущены 6 ракет РСЗО HIMARS. Уже днем под удар попал Сватовский район. «У Украины истерика. Ещё один обстрел по Сватовскому району. В 12:27 по поселку Травневое Сватовского района с применением РСЗО HIMARS – 4 ракеты», - сообщил посол ЛНР в России Родион Мирошник. В Алчевске под обстрел попал родильный дом. «Беременным женщинам пришлось прятаться в подвале, также в подвал эвакуировали все ближайшие участки для голосования», - сообщал телеканал «Звезда». Два участка из-за обстрелов в Алчевске пришлось эвакуировать в бомбоубежище. «Агрессия Украины бессмысленна. Она направлена на мирных граждан. Это терроризм в отношении наших граждан», - заявила глава ЦИК ЛНР Елена Кравченко. Сербия не признает результаты референдумов в Донбассе На одном из избирательных участков женщина порвала украинский паспорт после того, как проголосовала. «Я против Украины, она ничего хорошего мне в жизни не принесла – потерю работы, разруху, войну. Я поддерживаю референдум, я полностью за Россию. Этим действием я показываю на всю страну – пусть сделают то же самое», - заявила она. ЗАПОРОЖСКАЯ ОБЛАСТЬ Больше 51% избирателей сделали свой выбор и в Запорожской области. Плебисцит здесь также признали состоявшимся. «Общая явка за три дня голосования составила 51,55% с учетом голосования за рубежом», - сообщила глава ЦИК Галина Катющенко. Энергодар подвергся мощному обстрелу со стороны ВСУ Провокации со стороны украинских военных фиксируют и здесь. В Мелитополе во время взрыва автомобиля погиб украинский диверсант. «Сила взрыва была настолько мощной, что иномарку разорвало на две части, некоторое время детонировал боекомплект. Погиб гражданин Украины. При нём найдено приписное свидетельство ВСУ, на месте разбросаны деньги. По предварительной версии, мужчина был диверсантом, готовившим теракт, и погиб из-за неосторожного обращения с взрывным устройством», - заявил член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов. К вечеру воскресенья Вооруженные Силы России предотвратили попытку ВСУ нанести удар по Запорожской АЭС. Восемь дронов-камикадзе были уничтожены. Два взрыва произошли в Бердянске. «Первый взрыв прозвучал в центре Бердянска у здания Администрации около 12.00. Террористы вновь воспользовались безоболочным взрывным устройством. Разрушений и жертв от взрыва нет», - пояснил Рогов. А из-за обстрелов один из избирательных участков в Ивановке пришлось эвакуировать в резервное помещение. «Он чудом выжил!»: Ракетный удар по Херсону пришелся по гостинице с журналистами ХЕРСОНСКАЯ ОБЛАСТЬ Явка за три дня референдума в Херсонской области составила 48,91 процента. «Референдум будет считаться состоявшимся, если явка составит более 50 процентов», - отметила глава избиркома Херсонской области Марина Захарова. Голосование здесь также проводится под постоянными обстрелами со стороны ВСУ. В результате ракетного удара по гостинице с журналистами в центре Херсона погиб экс-депутат Верховной Рады Алексей Журавко. Там же находилась съемочная группа телеканала RT. Всего, как сообщали корреспонденты РИА Новости, порядка 20 мощных взрывов прогремели в Херсоне, предположительно, работают средства ПВО. Без света накануне остался город Новая Каховка. Вскоре электроснабжение было восстановлено. Голосование на референдуме в городе Снигиревка на освобожденной части Николаевской области было приостановлено из-за артобстрела со стороны украинских войск. «Мы были вынуждены остановить работу комиссии и покинуть территорию», - заявила Марина Захарова. Референдумы завершатся 27 сентября.