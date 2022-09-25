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4 часа назад

Явка на референдуме в Запорожье за три дня составила 51,55% с учетом голосов за рубежом

ТАСС

Явка избирателей на референдуме о вхождении Запорожской области в состав РФ составила за три дня 51,55%. Об этом в воскресенье сообщила на брифинге председатель избирательной комиссии региона Галина Катющенко.

Явка на референдуме в Запорожье за три дня составила 51,55% с учетом голосов за рубежом
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"По обобщенным данным с избирательных участков, явка за три дня голосования составила 51,55% с учетом голосования за рубежом", - сказала она.

Катющенко отметила, что за пределами Запорожской области за это время проголосовали порядка 32 тыс. человек.

"На избирательных участках, образованных за пределами Запорожской области, проголосовали 10 921 человек, и, таким образом, за три дня проголосовали 31 809 человек", - заявила она.

Обращения по нарушениям порядка на референдуме о вхождении Запорожской области в состав РФ не зафиксированы по итогам третьего дня голосования.

"Избирательным комиссиям сообщений о каких-либо нарушениях не поступало", - сказала Катющенко.

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