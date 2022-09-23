FT: новый пакет санкций ЕС может касаться ограничений на нефть, IT и кибербезопасности

ЛОНДОН, 23 сентября. /ТАСС/. Новый пакет санкций ЕС против РФ может касаться ограничения цен на нефть, информационных технологий и сферы кибербезопасности. Об этом сообщила в пятницу газета Financial Times со ссылкой на источники.

Фото: ТАСС ТАСС

Как ожидается, говорится в материале издания, в пакете санкций будут содержаться положения по введению ограничения цен на российскую нефть, дополнительные списки лиц, подпадающих под рестрикции, и меры, направленные против российской сферы информационных технологий, кибербезопасности и программного обеспечения.

По данным газеты, очередной набор санкций, уже восьмой по счету, будет официально предложен к рассмотрению после встреч чиновников Еврокомиссии с представителями стран — членов Евросоюза, которые начинаются в пятницу.

Радикально настроенные члены Евросоюза, а именно Польша и страны Балтии, требуют ввести против России новые жесткие меры, пишет газета. В частности, они хотят, чтобы еще больше российских банков были отключены от системы SWIFT (международной системы передачи межбанковских платежей), а также выступают за введение запрета на импорт алмазов. Они призывают ввести эти санкции, включая ограничения доступности информационных и других услуг в IT-сфере, не только против России, но и против Белоруссии.

Однако европейские чиновники, с которыми побеседовала газета, указывают, что соглашение по "некоторым из наиболее амбициозных идей" будет сложно достичь. Санкции блок должен одобрить единогласно.