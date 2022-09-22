Пушилин заявил, что, подписывая указ об обмене, исходил из того, что своих не бросают

ДОНЕЦК, 22 сентября. /ТАСС/. Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин заявил, что сам подписал указ об обмене пленными, руководствуясь при этом тем, что жизнь военных союзных сил важнее всего.
"Я испытывал те же самые эмоции, которые испытывают те люди, которые требуют возмездия, справедливости в отношении этих военных преступников. Но, подписывая указ, я испытывал и другие эмоции и ощущения. Я вспоминал: когда смотришь в глаза ребятам, которых возвращаешь, смотришь их женим, матерям, смотришь их детям. Для меня это стало главенствующим. Здесь нам нужно понимать, что жизни наших ребят важнее всего, своих мы не имеем права и не бросаем", - сказал он журналистам.
Он добавил, что украинская сторона на определенных этапах практически полностью срывала обмен. "Процесс проходил в сложных обстоятельствах. <...> На каких-то этапах украинский режим практически срывал полностью обмен", - сказал он.Глава ДНР подчеркнул, что задача стояла - в кратчайшие сроки вернуть как можно больше своих военных. "Поэтому мы были готовы пойти и на такую цену", - сказал он.
Ранее в четверг официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков сообщил, что 55 военнослужащих Вооруженных сил РФ, Донецкой и Луганской народных республик, которым в плену грозила смертельная опасность, доставлены в Россию в результате обмена пленными с Украиной.