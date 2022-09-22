Пушилин заявил, что, подписывая указ об обмене, исходил из того, что своих не бросают

"Я испытывал те же самые эмоции, которые испытывают те люди, которые требуют возмездия, справедливости в отношении этих военных преступников. Но, подписывая указ, я испытывал и другие эмоции и ощущения. Я вспоминал: когда смотришь в глаза ребятам, которых возвращаешь, смотришь их женим, матерям, смотришь их детям. Для меня это стало главенствующим. Здесь нам нужно понимать, что жизни наших ребят важнее всего, своих мы не имеем права и не бросаем", - сказал он журналистам.