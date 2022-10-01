Девушки и пиво: в Германии проходит «Октоберфест»

В Германии впервые с 2019 года проходит фольклорный фестиваль «Октоберфест». В 2020 и 2021 годах праздник не проводился из-за коронавирусных ограничений. До пандемии «Октоберфест» каждый год собирал около 6 миллионов гостей и считался самым большим народным гулянием в мире.

1/15 Ежегодно Октоберфест посещают около 6 млн посетителей, которые выпивают около 6 млн литров пива и съедают 500 тыс. жареных кур Фото: Соцсети Листайте дальше, чтобы пропустить рекламу 2/15 На Октоберфесте работает 12 000 человек Фото: Соцсети 3/15 Праздник предлагает 100 000 сидячих мест для посетителей Фото: Соцсети 4/15 Право принимать участие в празднике имеют шесть пивоварен — Spaten, Augustiner, Paulaner, Hacker-Pschorr, Hofbräuhaus, Löwenbräu Фото: Соцсети Листайте дальше, чтобы пропустить рекламу 5/15 В 2022 году цена литра составила от 12,8 до 13,8 евро, повышение цен составило более 19% Фото: Соцсети 6/15 Громкость музыки в палатках до 18 часов не должна превышать 85 децибел Фото: Соцсети 7/15 Для снабжения праздника электроэнергией используются 18 трансформаторов и 43 километра электрокабеля Фото: Соцсети Листайте дальше, чтобы пропустить рекламу 8/15 Потребление энергии составляет примерно 3 млн киловатт-часов, что соответствует примерно 13 % ежедневного потребления электроэнергии Мюнхеном Фото: Соцсети 9/15 Объём продаваемого пива в кружке не должен отличаться от 1 литра более чем на десятую часть. За соблюдением этого правила следит специальное общество «Verein gegen betrügerisches Einschenken» Фото: Соцсети 10/15 Листайте дальше, чтобы пропустить рекламу 11/15 12/15 13/15 Листайте дальше, чтобы пропустить рекламу 14/15 15/15

«Октоберфест» организуется и проводится администрацией Мюнхена. К участию в этом фестивале допускаются только мюнхенские до 120 км в округе пивоваренные компании, которые варят для него специальное октоберфестовое пиво с содержанием алкоголя 5,8—6,3 %.