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11 часов назад

Девушки и пиво: в Германии проходит «Октоберфест»

Александр Котлеткин

В Германии впервые с 2019 года проходит фольклорный фестиваль «Октоберфест». В 2020 и 2021 годах праздник не проводился из-за коронавирусных ограничений. До пандемии «Октоберфест» каждый год собирал около 6 миллионов гостей и считался самым большим народным гулянием в мире.

1/15 Ежегодно Октоберфест посещают около 6 млн посетителей, которые выпивают около 6 млн литров пива и съедают 500 тыс. жареных кур
Фото: Соцсети
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2/15 На Октоберфесте работает 12 000 человек
Фото: Соцсети
3/15 Праздник предлагает 100 000 сидячих мест для посетителей
Фото: Соцсети
4/15 Право принимать участие в празднике имеют шесть пивоварен — Spaten, Augustiner, Paulaner, Hacker-Pschorr, Hofbräuhaus, Löwenbräu
Фото: Соцсети
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5/15 В 2022 году цена литра составила от 12,8 до 13,8 евро, повышение цен составило более 19%
Фото: Соцсети
6/15 Громкость музыки в палатках до 18 часов не должна превышать 85 децибел
Фото: Соцсети
7/15 Для снабжения праздника электроэнергией используются 18 трансформаторов и 43 километра электрокабеля
Фото: Соцсети
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8/15 Потребление энергии составляет примерно 3 млн киловатт-часов, что соответствует примерно 13 % ежедневного потребления электроэнергии Мюнхеном
Фото: Соцсети
9/15 Объём продаваемого пива в кружке не должен отличаться от 1 литра более чем на десятую часть. За соблюдением этого правила следит специальное общество «Verein gegen betrügerisches Einschenken»
Фото: Соцсети
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«Октоберфест» организуется и проводится администрацией Мюнхена. К участию в этом фестивале допускаются только мюнхенские до 120 км в округе пивоваренные компании, которые варят для него специальное октоберфестовое пиво с содержанием алкоголя 5,8—6,3 %.

Девушки и много осеннего пива - в галерее «Рамблера».

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