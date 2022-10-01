Девушки и пиво: в Германии проходит «Октоберфест»

В Германии впервые с 2019 года проходит фольклорный фестиваль «Октоберфест». В 2020 и 2021 годах праздник не проводился из-за коронавирусных ограничений. До пандемии «Октоберфест» каждый год собирал около 6 миллионов гостей и считался самым большим народным гулянием в мире.
«Октоберфест» организуется и проводится администрацией Мюнхена. К участию в этом фестивале допускаются только мюнхенские до 120 км в округе пивоваренные компании, которые варят для него специальное октоберфестовое пиво с содержанием алкоголя 5,8—6,3 %.
Девушки и много осеннего пива - в галерее «Рамблера».