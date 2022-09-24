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15 часов назад

Военный флот в обмен на газировку: история Pepsi в России

Александр Котлеткин

На этой неделе PepsiCo Inc полностью прекратила производство Pepsi, 7UP и Mountain Dew в России. Об этом сообщает Reuters, со ссылкой на заявление компании.

1/12 Пивоваренный завод "Новороссийский". Линия производства "Пепси-колы", 1974 год
Фото: РИА Новости
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2/12 Рекламная акция "Пепси-колы", 1979 год
Фото: РИА Новости
3/12 Молодой человек у мавзолея В.И. Ленина на Красной площади в Москве, 2022 год
Фото: РИА Новости
4/12 В баре молодежного клуба, 1987 год
Фото: РИА Новости
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5/12 В супермаркете торгового дома "Перекресток", 2006 год
Фото: РИА Новости
6/12 Женщина, торгующая на улице, 1994 год
Фото: РИА Новости
7/12 Жительница Владивостока отдыхает на одной из улиц города, 2012 год
Фото: РИА Новости
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8/12 Пепси-кола - готовая продукция Московского пивобезалкогольного комбината, 1991 год
Фото: РИА Новости
9/12 Танк, стоящий на одной из улиц Москвы во время августовского путча 1991 года
Фото: РИА Новости
10/12 Реклама "Пепси" в Москве, 7 ноября 2008 года
Фото: ТАСС
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11/12 Уличная торговля на улицах Москвы, 1992 год
Фото: ТАСС
12/12 Презентация "Пепси" в Самаре, 1996 год
Фото: ТАСС

Pepsi Cola Company заинтересовалась российским рынком еще в далеком 1938 году. Тогда компания зарегистрировала право исключительного пользования товарным знаком на территории Советского Союза.

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Попробовать западный напиток советские граждане смогли только в 1959 году на выставке «Промышленная продукция США» в московском парке Сокольники. Первым Pepsi отведал Никита Хрущев, которого угостил будущий президент США Ричард Никсон. Всего на выставке было выпито около 3 миллионов стаканчиков напитка.

В 1973 году между США и СССР начался бартерный в обмен Pepsi на водку «Столичная», которая стала экспортироваться в штаты. В следующем году в Новороссийске заработал первый в Советском Союзе завод компании PepsiCo.

Массовая продажа напитка в нашей началась в 1979 году в 73 фирменных киосках в Москве. К началу 1980-х годов в СССР ежегодно выпускалось 15 миллионов ящиков «Пепси-колы» на сумму 182,5 миллиона долларов. В 1986 году Pepsi стала спонсором «Игр доброй воли» в Москве.

17 21 мая 1988 года в эфире советского телевидения вышли первые рекламные ролики Pepsi, в двух из них появлялся Майкл Джексон.

Во время перестройки компания пыталась добиться от советского руководства более выгодного контракта на производство напитка. За поставки сырья и оборудования получила 20 старых военных кораблей: 17 подводных лодок проекта 613, эсминец, крейсер и торпедоносец. В результате PepsiCo стала обладателем шестого по размеру военно-морского флота в мире.

«Мы разоружаем Советский Союз быстрее, чем вы», - хвасталось тогда руководство компании.

В 1990 году PepsiCo подписала новый десятилетний бартерный контракт «водка в обмен на пепси-колу» на 3 миллиарда долларов. Но вскоре СССР прекратил свое существование и Pepsi вынуждена не договариваться с чиновниками, а бороться с конкурентами, хлынувшими на новый рынок.

В 2021 году Россия была на третьем месте по величине продаж Pepsi после США и Мексики.

Фото,Ричард Никсон,Майкл Джексон,
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