Невеста и жених: церемонии бракосочетания в разных странах

Свадьба – один из самых важных моментов в жизни каждой девушки. Обряд бракосочетания, форма его проведения различаются в зависимости от региона, народных обычаев и культуры.

Где-то свадьба длится всего лишь несколько часов, а где-то празднества могут длиться более недели. Некоторые пары готовы тратить на банкет баснословные суммы, а другим хватает для счастья простой регистрации.

Несмотря на все различия, всех новобрачных объединяет в этот момент одно – их поразительная красота, которой в те самые минуты счастья завидуют окружающие.