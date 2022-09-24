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19 часов назад

Невеста и жених: церемонии бракосочетания в разных странах

Александр Котлеткин

Свадьба – один из самых важных моментов в жизни каждой девушки. Обряд бракосочетания, форма его проведения различаются в зависимости от региона, народных обычаев и культуры.

1/11 Массовая церемония бракосочетания бедных пар в Нью-Дели, Индия
Фото: legion-media.ru
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2/11 Молодожены во время свадебных гуляний в одном из парков Москвы, Россия
Фото: ТАСС
3/11 Традиционные свадебные торжества племени Оромо, Эфиопия, Африка
Фото: legion-media.ru
4/11 Пышная свадебная церемония в деревне, Иран
Фото: legion-media.ru
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5/11 Жених и невеста в традиционном свадебном кимоно, Япония
Фото: legion-media.ru
6/11 Невеста в традиционном платье, Хюэ, Вьетнам
Фото: legion-media.ru
7/11 Невесты в цветочном парке у высотного комплекса "Грозный Сити" во время мacсoвoгo бракосочетания, Россия
Фото: РИА Новости
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8/11 Молодожены в национальной якутской одежде, Россия
Фото: РИА Новости
9/11 Испанская свадьба
Фото: legion-media.ru
10/11 Свадебный ритуал туарегов
Фото: legion-media.ru
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11/11 Традиционная свадебная церемония коренных американцев-чероки
Фото: legion-media.ru

Где-то свадьба длится всего лишь несколько часов, а где-то празднества могут длиться более недели. Некоторые пары готовы тратить на банкет баснословные суммы, а другим хватает для счастья простой регистрации.

Несмотря на все различия, всех новобрачных объединяет в этот момент одно – их поразительная красота, которой в те самые минуты счастья завидуют окружающие.

Как выглядят невесты в разных странах мира – в галерее «Рамблера».

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