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6 часов назад

Генсек ООН рассказал о переговорах об экспорте российского аммиака через Украину

RT на русском

Переговоры о возможности экспорта аммиака России через территорию Украины в настоящее время ведутся по линии ООН.

Об этом сообщил Генеральный секретарь всемирной организации Антониу Гутерреш в интервью РИА Новости.

«Ведутся переговоры по поводу возможности экспорта российского аммиака через Южный с использованием уже существующего трубопровода, который использовался в течение нескольких лет», — сказал Генсек ООН.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков скептически высказался об идее президента Украины Владимира Зеленского об обмене украинских военнопленных на запуск аммиакопровода Тольятти — Одесса.

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