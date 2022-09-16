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9 часов назад

«Регулятор идет на опережение»: аналитик объяснил, почему Центробанк снизил ключевую ставку

Вечерняя Москва

Понижение ключевой ставки на полпроцента благоприятно скажется на российской экономике. В следующем году тенденция на снижение продолжится. Такое мнение в беседе с «Вечерней Москвой» высказал экономист и аналитик Александр Разуваев.

«Регулятор идет на опережение»: аналитик объяснил, почему Центробанк снизил ключевую ставку
Фото: Вечерняя МоскваВечерняя Москва

По словам специалиста, многие аналитики прогнозировали снижение ключевой ставки на ближайшем заседании Центробанка.

— Это ожидаемо, рынок в целом так и считал. Я читаю своих коллег — все ждали 7,5 процента, никаких сюрпризов нет. Впервые за очень длительный период было такое единодушие. У нас наблюдается снижение инфляции, летом вообще была дефляция, плюс правительство справедливо считает, что снижение ключевой ставки поддержит реальный сектор экономики. Это решение нейтрально для рубля и фондового рынка, все было заложено в ценах, — рассказал Разуваев.

Как отметил собеседник «ВМ», в ближайшее время банки продолжат снижать ставки как по кредитам, так и по депозитам. Возможно, снижение будет происходить даже быстрее с учетом ожиданий дальнейшего понижения ключевой ставки, предположил эксперт.

Аналитик заметил, что в данный момент ключевая ставка в России ниже уровня инфляции.

— Пока в реальном выражении ставка отрицательная, инфляция выше, но регулятор идет на опережение. Ключевая ставка в идеале должна быть чуть выше инфляции. У нас был в этом году большой скачок, а сейчас инфляция стабилизируется, думаю, что по итогам года будет 12 процентов. В следующем году — меньше 10 точно, — спрогнозировал Разуваев.

По мнению экономиста, чтобы поддержать реальный сектор, Центробанк может снизить ключевую ставку до семи процентов к концу года и до пяти–шести — к следующему лету. Ниже она опускаться не будет, иначе ставки по депозитам станут совсем непривлекательными. Исторический минимум ключевой ставки в России — 4,25 процента, заключил эксперт.

Банк России снизил ставку до 7,5 процента (с нынешних восьми процентов). Об этом сообщила пресс-служба банка в пятницу, 16 сентября.

Другое,Александр Разуваев,Банк России,
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