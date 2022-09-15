Политолог Можегов счел Линн Трейси «проходной фигурой» на посту посла США в России

Кандидатна пост посла США в России Линн Трейсиявляется «проходнойфигурой». Такой выводсделал американистВладимир Можегов.Экспертотметил, что дипломат несоответствует даннойдолжности, и, вероятно,ее довольно быстро заменят, передает NEWS.ru. Поего словам, непонятно, по какому критериювыбирают чиновников в Администрациипрезидента США.