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16 часов назад

Политолог Можегов счел Линн Трейси «проходной фигурой» на посту посла США в России

Слово и Дело

Кандидатна пост посла США в России Линн Трейсиявляется «проходнойфигурой». Такой выводсделал американистВладимир Можегов.Экспертотметил, что дипломат несоответствует даннойдолжности, и, вероятно,ее довольно быстро заменят, передает NEWS.ru. Поего словам, непонятно, по какому критериювыбирают чиновников в Администрациипрезидента США.

Политолог Можегов счел Линн Трейси «проходной фигурой» на посту посла США в России
Фото: Слово и ДелоСлово и Дело

«Совершеннопроходная фигура. Ничего изменить несможет (вотношениях США и России. — Прим.ред.)», — сказалМожегов.

Напомним, что американскомупослу в Москве Джону Салливану пришлосьпокинуть Россию по семейным обстоятельствам.Стоит отметить, что пресс-секретарь президентаРФ Дмитрий Песков сообщил, чтоЛинн Трейси не вызывает надежд у Кремля.

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