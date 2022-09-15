Раиси поблагодарил Путина за поддержку в процессе присоединения Ирана к ШОС

На встрече Раиси и Путина, состоявшейся в четверг на полях саммита ШОС, президент Ирана также отметил, что от присоединения страны к ШОС выиграют все члены объединения. "Мы считаем, что членство Исламской Республики Иран в Шанхайской организации сотрудничества - это такой формат партнерства, от которого выиграет не только наша страна, но и все члены объединения", - сказал он.