Путин заявил о завершающей стадии работы над договором о сотрудничестве России и Ирана

Президент России Владимир Путин на встрече с президентом Ирана Ибрахимом Раиси заявил, что работа над большим договором о сотрудничестве между двумя странами находится в завершающей стадии. Об этом сообщает РИА "Новости". "В завершающей стадии работа над новым большим договором между Россией и Ираном, который ознаменует отношения сотрудничества", - сказал Путин. Ранее президент РФ Владимир Путин прилетел в Самарканд (Узбекистан) на саммит Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). На полях саммита Путин проведет ряд двусторонних встреч. В частности, он встретится с председателем КНР Си Цзиньпином. 15 сентября МИД Узбекистана сообщил, что Иран подписал меморандум об обязательствах членства в ШОС.