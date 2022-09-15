Раиси назвал ошибкой решение стран Запада ввести санкции против России и Ирана

США и другие западные страны совершают ошибку, вводя санкции в отношении Москвы и Тегерана, заявил президент Ирана Эбрахим Раиси на встрече со своим российским коллегой Владимиром Путиным на полях саммита ШОС.

«Американцы считают, что введение санкций против той или иной страны может остановить их развитие, но это ошибка. Они годами вводят санкции против нас, но народу Ирана удается противостоять этому», – передает ТАСС слова Раиси.

Также он отметил, что Тегеран никогда не признает западные санкции, введенные против Москвы. По словам президента Ирана, страны продолжат укреплять сотрудничество с Россией в торгово-экономической сфере.

Раиси выразил благодарность Путину за поддержку в процессе присоединения исламской республики к Шанхайской организации сотрудничества (ШОС).