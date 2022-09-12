«Поднимать цены некуда»: эксперт объяснил, с чем связано подорожание полисов ОСАГО

Запланированный в России подъем стоимости автогражданки связан с удорожанием запчастей, из-за чего страховщики терпят убытки при возникновении страхового случая. В будущем стоимость полисов будет напрямую зависеть от колебания цен на запчасти. Такое мнение в беседе с «Вечерней Москвой» высказал заместитель главного редактора журнала «За рулем» Никита Гудков.

Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва Кирилл Зыков / АГН Москва

По его словам, запланированный подъем стоимости полисов — не первый в этом году.

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— Коридор цен на полисы собираются расширить еще больше, хотя весной это уже происходило. Но это мы только так называем — расширение коридора. На самом деле сдвигается верхняя граница, поэтому полисы можно будет продавать еще дороже. Причиной этому является подорожание и дефицит запчастей: некоторые детали подорожали в несколько раз, особенно для редких автомобилей. Это не может не сказаться на затратах на ремонт и стоимости страховки, — объяснил собеседник «ВМ».

Как отметил специалист, в последние годы водители, которые ездят безаварийно, имели возможность приобретать полисы по сниженным ценам. Теперь эти времена могут закончиться: несмотря на заверения страховщиков, что для таких водителей рост цен будет меньше, подорожания явно не избежать. Такие водители ездят на аналогичных машинах, потенциальный ремонт которых сильно ударит по карману страховщиков, пояснил эксперт.

Тем не менее водители, попадающие в аварии или получившие права недавно, оказываются в менее выгодной ситуации, уточнил Гудков.

— Страховщики обещают, что для аварийных водителей рост цен будет заметнее. Но и так аварийные и молодые водители платили за полисы порой в несколько раз больше, чем абсолютно белые и пушистые. Там по сути поднимать цены некуда. Такие водители зачастую просто отказываются от ОСАГО и ездят без полиса, потому что 30–35 тысяч рублей для 18-летнего водителя, который и машину, может быть, купил всего лишь в два раза дороже, — деньги запредельные. По-хорошему, нужно думать, что делать с этой группой водителей, чтобы у нас не выросло поколение водителей, принципиально не покупающих ОСАГО. А 30–35 тысяч — реальные цифры, я с такими историями сталкивался. Вплоть до того, что компании отказываются продавать полисы начинающим водителям, считая их высокорисковыми, — рассказал автоэксперт.

По словам эксперта, для водителей, ездящих без происшествий, стоимость полиса ОСАГО может составлять всего несколько тысяч рублей, поэтому они не так сильно ощутят рост цен. При этом в регионах не все готовы платить даже такие суммы, а контроль на дорогах осуществляется не так строго, поэтому многие ездят без полисов независимо от цены. Штраф за отсутствие ОСАГО тоже не пугает людей: 800 рублей — несопоставимая с ценой полиса сумма, подчеркнул Гудков.

Сэкономить на полисе можно, покупая его только на летний сезон, но большого смысла в этом нет, уверен эксперт.

— Это же не добровольная покупка, поэтому сэкономить сложно, по закону человек обязан иметь полис. Покупать имеет смысл на максимальный срок (на год). Даже если человек ездит только летом и покупает сезонный полис, он все равно будет не в два раза дешевле, а только чуть-чуть, — пояснил специалист.

В будущем цены на ОСАГО будут напрямую зависеть от стоимости запчастей, отметил собеседник «ВМ». Сейчас ситуация стабилизировалась после весеннего подъема цен. Если не будет новых геополитических потрясений, в ближайшее время стоимость должна остаться на прежнем уровне. В отдаленной перспективе не стоит исключать снижения цен, резюмировал Гудков.

Новые тарифы ОСАГО будут действовать в России с 13 сентября, коридор базового тарифа для большинства водителей расширят на 26 процентов вверх и вниз. Об этом сообщили в Центробанке.

— Новые тарифы ОСАГО начнут действовать с 13 сентября. Коридор базового тарифа ОСАГО для большинства категорий автовладельцев будет расширен на 26 процентов вверх и вниз. Для легковых автомобилей граждан базовая ставка тарифа по ОСАГО будет устанавливаться страховщиками для каждого водителя в диапазоне 1646–7535 рублей. Для общественного транспорта тарифный коридор расширяется на 17,8 процента в обе стороны, — говорится в сообщении.