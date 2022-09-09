Министры энергетики ЕС не согласовали потолок цен на российский газ

БРЮССЕЛЬ, 9 сентября. /ТАСС/. Министры энергетики ЕС не смогли согласовать потолок цен на российский трубопроводный газ, поручили Еврокомиссии изучить возможность введения ограничений цены на все виды газа, включая сжиженный природный газ (СПГ). Об этом заявила еврокомиссар по вопросам энергетики Кадри Симсон в пятницу на пресс-конференции по итогам экстренной встречи министров энергетики ЕС.

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"Пока никаких решений не принято. Нам предстоит напряженная работа в выходные и в начале следующей недели, прежде чем окончательный пакет предложений Еврокомиссии будет готов", - сказала она.

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"Министры поручили Еврокомиссии изучить возможности ограничения цены на все виды газа, получаемого в ЕС. Но глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен ранее заявила, что она поддерживает ограничение цены именно на российский газ. Пока все опции остаются на столе, Еврокомиссия представит новые предложения [по борьбе с энергетическим кризисом] на следующей неделе", - сказала Симсон.

Она также подчеркнула, что ЕК считает важным ввести потолок цен именно на российский газ "в связи с агрессией России против Украины".

Российский газ и СПГ

Симсон пообещала провести "технические встречи со странами, которые особенно зависят от российского газа".

Отвечая на вопрос о том, что будет делать Брюссель в случае введения потолка цен на российский газ и полного прекращения его поставок в ЕС со стороны Москвы, Симсон заявила, что "никто не гарантирует", что это произойдет.

Симсон предупредила, что введение потолка цен на сжиженный природный газ, которым Евросоюз пытается заменить значительно более дешевый трубопроводный российский газ, "может подорвать безопасность поставок". Ранее этот же тезис высказала и глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, которая отметила, что в случае введения потолка цен на СПГ танкеры с ним могут "просто развернуться и пойти в противоположную от Европы сторону".

В свою очередь министр промышленности и торговли председательствующей в Совете ЕС Чехии Йозеф Сикела заявил на той же пресс-конференции, что вопрос потолка цен на газ "был наиболее сложным в ходе дискуссии". "Министры согласились с необходимостью найти срочное решение. Вместе с Еврокомиссией нам надо работать быстро и найти скоординированное решение, чтоб смягчить высокие цены [на энергию] как можно скорее", - сказал Сикела.

Пять мер Еврокомиссии