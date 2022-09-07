В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+24° в 
USD 61.18EUR 60.55
Войти в почту
3 часа назад

Эрдоган: Россия не та страна, которую можно недооценивать

RT на русском

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Россия не та страна, которую можно недооценивать.

Об этом Эрдоган заявил на пресс-конференции с сербским лидером Александром Вучичем в Белграде.

«Я говорю тем, кто недооценивает Россию: вы ошибаетесь. Россия — это не та страна, которую можно недооценивать. Россия сократила поставки природного газа, цены в Европе выросли. Все в задумчивости. Почему вы не подумали об этом раньше? Здесь, конечно, Россия будет использовать все имеющиеся в её распоряжении средства, когда все на неё нападут. Мы надеемся как можно скорее прийти к заключению мира и прекратить это дело. Пусть мир вновь обретет мир», — цитирует его РИА Новости.

Ранее директор Института социально-экономических исследований Финансового университета при правительстве России, экономист Алексей Зубец рассказал о последствиях энергокризиса для Европы.

Другое,Алексей Зубец,Реджеп Эрдоган,Финансовый университет,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители