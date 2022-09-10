Хью Хефнер — американский издатель, основатель и шеф-редактор журнала «Playboy». Родился 9 апреля 1926 года в Чикаго. Идея создать журнал для взрослых появилась у Хефнера еще в студенческие годы, во время учебы на психологическом факультете Университета Иллинойса. Увлеченный издательским делом, он некоторое время подрабатывал редактором журнала Shaft, рисовал карикатуры для изданий и занимался рекламой для журнала Esquire.

1/15 Хью Хефнер — американский издатель, основатель и шеф-редактор журнала «Playboy». Родился 9 апреля 1926 года в Чикаго. Идея создать журнал для взрослых появилась у Хефнера еще в студенческие годы, во время учебы на психологическом факультете Университета Иллинойса Фото: Reuters Листайте дальше, чтобы пропустить рекламу 2/15 Увлеченный издательским делом, он некоторое время подрабатывал редактором журнала Shaft, рисовал карикатуры для изданий и занимался рекламой для журнала Esquire Фото: Reuters 3/15 После конфликта с последним, Хью уволился и решил основать свой проект с рабочим названием Stag Party («Мальчишник») Фото: Reuters 4/15 Он занял 8000$ у инвесторов и 1000$ у своей матери и начал работу над первым номером одного из самых известных журналов 20 века Фото: Reuters Листайте дальше, чтобы пропустить рекламу 5/15 В декабре 1953 года вышел первый выпуск нового издания Playboy с Мэрилин Монро на обложке тиражом 70000 экземпляров. Название Stag Party пришлось поменять из-за возможного конфликта с другим мужским журналом Stag Magazine. Известно, что сам Хефнер не верил в успех своего проекта, но за первую неделю удалось реализовать 3\4 тиража Фото: Reuters 6/15 Через некоторое время Playboy обрел статус культового. На обложках журнала появлялись Катарина Витт, Синди Кроуфорд, Наоми Кэмпбелл, Шэрон Стоун и многие другие звёзды Фото: Reuters 7/15 Личная жизнь Хефнера также изменилась до неузнаваемости и обросла легендами. В 1959 году он развелся со своей первой женой Милдред Вилльямс. В том же году он приобрёл в огромный особняк в Чикаго, где начал жить в окружении нескольких молодых девушек Фото: Reuters Листайте дальше, чтобы пропустить рекламу 8/15 В доме было 70 комнат и бассейн со стеклянной стеной во дворе поместья. Перед входом в здание висела табличка с надписью «Если вы не танцуете — не звоните» Фото: Reuters 9/15 Своим любовницам Хью выдавал по $1000 на карманные расходы еженедельно. При этом основатель Playboy был категорически против наркотиков. Девушек, застуканных за употреблением запрещенных веществ, выгоняли. В поместье действовал настоящий «комендантский час» — в 21.00 все модели, которые не сопровождали Хью на мероприятиях, должны были находиться на территории особняка. За нарушение этого правила девушек лишали еженедельного жалования, также им было запрещено зарабатывать на стороне Фото: Reuters 10/15 Позже Хефнер из Чикаго перебрался в Калифорнию, где поселился в похожем 29-ти комнатном доме с личным зоопарком Фото: Reuters Листайте дальше, чтобы пропустить рекламу 11/15 Хью Хефнер всегда летал на частных самолетах. Его личный, полностью черный авиалайнер, назывался «Биг Банни». Он вмещал 38 пассажиров, а в салоне была оборудована отдельная спальня Фото: Reuters 12/15 Точное число своих девушек, а также их имена Хефнер никогда не помнил. Ходили слухи, что их было более тысячи. При этом любовницы знаменитого ловеласа называли его «бревном» и не хотели заниматься с ним любовью. Как призналась одна из «заек», они воспринимали это как работу по дому, которую необходимо регулярно выполнять, чтобы не оказаться с вещами на улице Фото: Reuters 13/15 Часто во время интимных утех издателя в комнате присутствовали другие люди, которые наблюдали за процессом со стороны и даже оскорбляли девушек Фото: Reuters Листайте дальше, чтобы пропустить рекламу 14/15 Уже будучи в преклонном возрасте, Хью Хофнер еще дважды был женат на молоденьких девушках. При этом, даже после перенесенного микроинсульта, он не изменил своим привычкам и до самой своей смерти всегда оставался в окружении женщин Фото: Reuters 15/15 Он умер 27 сентября 2017 в возрасте 91 года от естественных причин. Хефнера похоронили в Мемориальном парке Вествуд рядом с могилой Мэрилин Монро Фото: Reuters

После конфликта с последним, Хью уволился и решил основать свой проект с рабочим названием Stag Party («Мальчишник»). Он занял 8000$ у инвесторов и 1000$ у своей матери и начал работу над первым номером одного из самых известных журналов 20 века.

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В декабре 1953 года вышел первый выпуск нового издания Playboy с Мэрилин Монро на обложке тиражом 70000 экземпляров. Название Stag Party пришлось поменять из-за возможного конфликта с другим мужским журналом Stag Magazine. Известно, что сам Хефнер не верил в успех своего проекта, но за первую неделю удалось реализовать 3\4 тиража.

Через некоторое время Playboy обрел статус культового. На обложках журнала появлялись Катарина Витт, Синди Кроуфорд, Наоми Кэмпбелл, Шэрон Стоун и многие другие звёзды.

Личная жизнь Хефнера также изменилась до неузнаваемости и обросла легендами. В 1959 году он развелся со своей первой женой Милдред Вилльямс. В том же году он приобрёл в огромный особняк в Чикаго, где начал жить в окружении нескольких молодых девушек. В доме было 70 комнат и бассейн со стеклянной стеной во дворе поместья. Перед входом в здание висела табличка с надписью «Если вы не танцуете — не звоните».

Своим любовницам Хью выдавал по $1000 на карманные расходы еженедельно. При этом основатель Playboy был категорически против наркотиков. Девушек, застуканных за употреблением запрещенных веществ, выгоняли. В поместье действовал настоящий «комендантский час» — в 21.00 все модели, которые не сопровождали Хью на мероприятиях, должны были находиться на территории особняка. За нарушение этого правила девушек лишали еженедельного жалования, также им было запрещено зарабатывать на стороне.

Позже Хефнер из Чикаго перебрался в Калифорнию, где поселился в похожем 29-ти комнатном доме с личным зоопарком.

Хью Хефнер всегда летал на частных самолетах. Его личный, полностью черный авиалайнер, назывался «Биг Банни». Он вмещал 38 пассажиров, а в салоне была оборудована отдельная спальня.

Точное число своих девушек, а также их имена Хефнер никогда не помнил. Ходили слухи, что их было более тысячи. При этом любовницы знаменитого ловеласа называли его «бревном» и не хотели заниматься с ним любовью. Как призналась одна из «заек», они воспринимали это как работу по дому, которую необходимо регулярно выполнять, чтобы не оказаться с вещами на улице.

Часто во время интимных утех издателя в комнате присутствовали другие люди, которые наблюдали за процессом со стороны и даже оскорбляли девушек.

«Это был ад», — вспоминает о жизни в поместье Холли Мэдисон, которая была в отношениях с бизнесменом с 2001 по 2008 год.