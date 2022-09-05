Сенатор Джабаров считает, что за терактом в Кабуле стоят западные спецслужбы

Первый заместитель главы международного комитета Совета Федерации, генерал ФСБ в отставке Владимир Джабаров считает, что за терактом в Кабуле стоят западные спецслужбы, сообщает РИА "Новости". "Подавляющая часть афганского народа к нам хорошо относится. Скорее всего, это кто-то из тех террористических организаций, которые мы разгромили в других регионах, в той же Сирии, и они перебрались в Афганистан", - заявил Джабаров. Он считает, что теракт мог стать результатом вербовки местного террориста западными спецслужбами для того, чтобы испортить отношения Москвы и Кабула. Ранее министерство иностранных дел Афганистана выразило надежду, что теракт у российского посольства в Кабуле не скажется негативно на отношениях с Москвой. 5 сентября террорист-смертник устроил взрыв у здания посольства России в столице Афганистана Кабуле. По предварительным данным, при этом пострадали от 15 до 20 человек. Погибли как минимум 10 человек, среди них — два сотрудника российской дипмиссии. Министр иностранных дел России Сергей Лавров надеется, что организаторы и исполнители теракта "понесут заслуженное наказание в самое ближайшее время".