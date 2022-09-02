Семейство с пятью амурскими тигрятами попало на видео в Приморье

В национальном парке «Земля леопарда» в Приморском крае фотоловушка впервые зафиксировала семейство из пяти краснокнижных амурских тигрят. Об этом сообщается на странице заповедника во «ВКонтакте».

На записи можно увидеть, как тигрица прогуливается вместе со своим выводком. Животное по праву можно считать «матерью-героиней», поскольку ей удалось вырастить столько детенышей. Обычно выводок у амурского тигра состоит из трех котят. Лишь в условиях зоопарка, когда хищнику помогают люди, уровень выживаемости малышей возрастает, отмечается в публикации.