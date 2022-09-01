Охота дельфинов у пляжа в Анапе на глазах у людей попала на видео

Дельфины устроили охоту на мелководье возле одного из пляжей в Анапе. Несколько морских млекопитающих стремительно проплыли практически у самого берега на глазах у отдыхающих. На необычный случай обращает внимание Telegram-канал «Любимый Сочи», в чьем распоряжении оказалось снятое с высоты птичьего полета видео.