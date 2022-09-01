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6 часов назад

Охота дельфинов у пляжа в Анапе на глазах у людей попала на видео

Денис Фьючин

Дельфины устроили охоту на мелководье возле одного из пляжей в Анапе. Несколько морских млекопитающих стремительно проплыли практически у самого берега на глазах у отдыхающих. На необычный случай обращает внимание Telegram-канал «Любимый Сочи», в чьем распоряжении оказалось снятое с высоты птичьего полета видео.

На кадрах видно, как три взрослых рыбы и один маленький дельфиненок пронеслись мимо купающихся в море людей.

«Резво лавируя между людей они движутся с уверенностью и без ошибок. Часть людей испытало восторг, часть – испуг», – отмечает в публикации источник.

Общество,Видео,
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