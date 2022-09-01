Токаев предложил провести внеочередные президентские выборы в Казахстане осенью 2022 года

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, выступая с посланием к народу страны на совместном заседании палат парламента, предложил провести осенью 2022 года внеочередные президентские выборы. Об этом сообщает nur.kz.

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«Я рекомендую ограничить срок полномочий президента одним сроком в 7 лет. Но переизбрание запрещено», — сказал он.

Ранее Токаев предложил ввести в стране налог на роскошь, не затрагивающий средний класс.

Президент также провозгласил новый экономический курс в стране с отходом от чрезмерного вмешательства государства.