Тренировки тюленя в Калининградском зоопарке показали на видео

Тюлень по кличке Килька из Калининградского зоопарка любит спортивные занятия. Ластоногий обитатель зоосада не забывает о тренировках даже в жару. Об этом сообщается на странице заведения во «ВКонтакте», где размещено соответствующее видео.

На записи видно, как серый тюлень играется с мячом, охотно ныряя за ним в воду, а также выполняет упражнения с обручем. Кроме того, Килька не ленится выполнять и прыжки.