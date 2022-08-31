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7 часов назад

Тренировки тюленя в Калининградском зоопарке показали на видео

Денис Фьючин

Тюлень по кличке Килька из Калининградского зоопарка любит спортивные занятия. Ластоногий обитатель зоосада не забывает о тренировках даже в жару. Об этом сообщается на странице заведения во «ВКонтакте», где размещено соответствующее видео.

На записи видно, как серый тюлень играется с мячом, охотно ныряя за ним в воду, а также выполняет упражнения с обручем. Кроме того, Килька не ленится выполнять и прыжки.

В сентябре 2021 года серого тюленя взял под опеку областной «Водоканал», внося тем самым посильный вклад в сохранение биоразнообразия Балтийского моря, уточняется в публикации зоопарка.

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