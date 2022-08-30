Перебежавший оживленное российское шоссе кабан попал на видео

Кабан перебежал оживленную российскую трассу перед проезжающими автомобилями. Животное попало в объектив камеры видеорегистратора одной из машин. Соответствующая запись была опубликована в Telegram-канале «Мегаполис | ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер».

Как уточняется, инцидент произошел на Выборгском шоссе. На кадрах видно, как молниеносно дикое парнокопытное пересекает проезжую часть перед транспортными средствами. К счастью, четвероногий пешеход не попал под колеса авто.