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12 часов назад

Перебежавший оживленное российское шоссе кабан попал на видео

Денис Фьючин

Кабан перебежал оживленную российскую трассу перед проезжающими автомобилями. Животное попало в объектив камеры видеорегистратора одной из машин. Соответствующая запись была опубликована в Telegram-канале «Мегаполис | ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер».

Как уточняется, инцидент произошел на Выборгском шоссе. На кадрах видно, как молниеносно дикое парнокопытное пересекает проезжую часть перед транспортными средствами. К счастью, четвероногий пешеход не попал под колеса авто.

«Кабан удачно перебежал Выборгское шоссе», – указано в сообщении источника к ролику.

Общество,Интернет,Видео,
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