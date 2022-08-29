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19 часов назад

Подросшего детеныша редких викуний показали на видео

Денис Фьючин

Детеныш редких викуний подрастает в Центре Воспроизводства редких видов животных при Московском зоопарке. Малыш уже присоединился к группе самочек и перенимает повадки взрослых. Об этом сообщается в Telegram-канал филиала столичного зоосада, где размещено видео с его юным обитателем.

«И показываем вам, как наш пока безымянный детёныш пьет мамино молоко!» – говорится в публикации.

Имя краснокнижной викуньи сейчас выбирают на сайте «Активный гражданин». В голосовании приняло участие более 171 тысяча человек.

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