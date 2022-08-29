Подросшего детеныша редких викуний показали на видео

Детеныш редких викуний подрастает в Центре Воспроизводства редких видов животных при Московском зоопарке. Малыш уже присоединился к группе самочек и перенимает повадки взрослых. Об этом сообщается в Telegram-канал филиала столичного зоосада, где размещено видео с его юным обитателем.
«И показываем вам, как наш пока безымянный детёныш пьет мамино молоко!» – говорится в публикации.
Имя краснокнижной викуньи сейчас выбирают на сайте «Активный гражданин». В голосовании приняло участие более 171 тысяча человек.