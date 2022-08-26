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42 минуты назад

Отдыхающих рядом с портом пятнистых нерп на Курилах сняли на видео

Денис Фьючин

На Курилах пятнистые нерпы были замечены рядом с портом. Трех тюленей недалеко от берега снял на видео житель острова Парамушира. Соответствующее видео опубликовано в Telegram-канале «Сахалин-Курилы».

«Островитянин встретил их рядом с портом в Северо-Курильске — они отдыхали в воде на останках затонувших кораблей», – говорится в публикации.

Пятнистые тюлени, более известные как ларга, обитают на севере Тихого океана, а также расположенных рядом с ним морями. Представители этого вида способны нырять на глубину до 300 метров.

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