Сенатор США Блэкберн объяснила свой визит на Тайвань желанием передать «послание» Пекину

Сенатор США Марша Блэкберн, посетившая Тайвань, написала в Twitter, что её визит на остров является посланием для Пекина — США будут «защищать свободу во всём мире».

«Я прибыла на Тайвань, чтобы отправить послание Пекину — мы не потерпим издевательств и будем твёрдо защищать свободу во всем мире и не позволим никому совершать действий, которые нанесут ущерб нам и нашим союзникам» — заявила она.

При этом сенатор использовала традиционные китайские иероглифы, которые приняты на Тайване в качестве официальной письменности.