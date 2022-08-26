В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+26° в 
USD 60.09EUR 59.88
Войти в почту
5 часов назад

СМИ: экс-госсекретарь США Помпео получил приглашение вновь посетить Тайвань

ТАСС

ГОНКОНГ /СЯНГАН/, 26 августа. /ТАСС/. Бывший госсекретарь США Майкл Помпео приглашен принять участие в бизнес-форуме на Тайване в следующем месяце. Об этом сообщила в пятницу газета Taipei Times.

Мероприятие под названием Global Taiwan Business Forum пройдет 27 сентября в городе Гаосюн по инициативе издания "Цзыю шибао". Ожидается, что оно соберет около 300 бизнесменов, включая зарубежных гостей.

Помпео уже посещал остров в начале марта этого года. Глава администрации Тайваня Цай Инвэнь тогда вручила ему орден за большой личный вклад в укрепление двусторонних связей.

Новый визит может вызвать раздражение Пекина, считающего Тайвань частью китайской территории и относящего Помпео к числу политиков, на которых лежит ответственность за шаги, нарушающие суверенитет страны. В январе прошлого года власти Китая ввели санкции в отношении 28 таких граждан США, включая экс-госсекретаря.

В последнее время на фоне обострения отношений с Пекином Вашингтон значительно активизировал связи с Тайбэем, что выражается в регулярных визитах американских делегаций на остров, в том числе по линии Конгресса США. В настоящее время на Тайване находится сенатор Марша Блэкберн (республиканка от штата Теннесси). В КНР считают подобные визиты провокациями и вмешательством во внутренние дела Китая.

Другое,Марша Блэкберн,Майкл Помпео,Цай Инвэнь,Конгресс США,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители