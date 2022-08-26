СМИ: экс-госсекретарь США Помпео получил приглашение вновь посетить Тайвань

ГОНКОНГ /СЯНГАН/, 26 августа. /ТАСС/. Бывший госсекретарь США Майкл Помпео приглашен принять участие в бизнес-форуме на Тайване в следующем месяце. Об этом сообщила в пятницу газета Taipei Times.

Мероприятие под названием Global Taiwan Business Forum пройдет 27 сентября в городе Гаосюн по инициативе издания "Цзыю шибао". Ожидается, что оно соберет около 300 бизнесменов, включая зарубежных гостей.

Помпео уже посещал остров в начале марта этого года. Глава администрации Тайваня Цай Инвэнь тогда вручила ему орден за большой личный вклад в укрепление двусторонних связей.

Новый визит может вызвать раздражение Пекина, считающего Тайвань частью китайской территории и относящего Помпео к числу политиков, на которых лежит ответственность за шаги, нарушающие суверенитет страны. В январе прошлого года власти Китая ввели санкции в отношении 28 таких граждан США, включая экс-госсекретаря.