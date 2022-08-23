В Госдуме назвали возможные цели приезда президента Польши в Киев

По словам депутата, перед Днем независимости Украины президенту страны Владимиру Зеленскому необходимо создать иллюзию того, что Европа подставит плечо и поможет. Белик добавил, что формально программа визита Дуды не является секретом, «вновь мы слышим о военной поддержке Украины со стороны Польши, еще одним абсурдным мероприятием станет саммит Крымской платформы».

В этой ситуации польские власти преследуют свои собственные геополитические интересы, подчеркнул Белик. «Как бы то ни было, имперские амбиции не дают Польше покоя: эта страна стремится обрести вес, чтобы в дальнейшем влиять на политический климат в Европе», — резюмировал он.