Вышедшего к людям амурского тигра в Приморье сняли на видео

В Приморье амурский тигр вышел к людям. Краснокнижного хищника сняли на видео местные жители. Соответствующая запись опубликована в Интернете.

На записи видно, как животное лежит в траве, возле лесной чащи, где его заметила проезжающая мимо на автомобиле семья.

«Никита, смотри какая плюшевая!», – обращается к ребенку мужчина.

Тигр при этом не проявлял агрессии по отношению к чужакам и попозировал на камеру, затем он и вовсе удалился от глаз приморцев.