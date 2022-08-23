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22 часа назад

Вышедшего к людям амурского тигра в Приморье сняли на видео

Денис Фьючин

В Приморье амурский тигр вышел к людям. Краснокнижного хищника сняли на видео местные жители. Соответствующая запись опубликована в Интернете.

На записи видно, как животное лежит в траве, возле лесной чащи, где его заметила проезжающая мимо на автомобиле семья.

«Никита, смотри какая плюшевая!», – обращается к ребенку мужчина.

Тигр при этом не проявлял агрессии по отношению к чужакам и попозировал на камеру, затем он и вовсе удалился от глаз приморцев.

На то место, где видели тигра, выехали сотрудники охотнадзора.

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